Nepal
Wie eine Sturzflut eine ganze Region verwüstet – in Bildern
Selbst Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen.
Die Sturzflut brach am Mittwochmorgen über den Fluss Bhotekoshi im Gebirgsmassiv Langtang Himal nahe der Grenze zu Tibet herein.
Im Vergleich zum Vortag lässt sich auf Satellitenfotos das Ausmaß erahnen.
Auf Social Media kursiert das Video einer Überwachungskamera im Kreis Gyirong. Es zeigt den Moment,wie eine Welle aus Wasser und Schlamm ein mehrstöckiges Gebäude trifft.
Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 72 Menschen bei den plötzlichen Sturzfluten ums Leben. Hunderte Einheimische und Touristen werden vermisst.
Nach ersten Einschätzungen des Katastrophenschutzes wurde die Flut durch das plötzliche Freiwerden des Flusses auf der tibetischen Seite ausgelöst, der zuvor durch einen Erdrutsch aufgestaut worden war.
Derzeit werde untersucht, ob der Ausbruch eines Gletschersees Ursache für den Erdrutsch war.