Video: Sipa USA via Reuters Connect
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Nepal

Wie eine Sturzflut eine ganze Region verwüstet – in Bildern

26. August 2026
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Video: Sipa USA via Reuters Connect
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In der Grenzregion zu Tibet wurden zahlreiche Häuser und Straßen zerstört. Auch im benachbarten Tibet werden nach einer Schlammlawine Opfer gemeldet.

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Video: Newsflare via Reuters Connect
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Selbst Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen.

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Grafik: SZ/juho
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Die Sturzflut brach am Mittwochmorgen über den Fluss Bhotekoshi im Gebirgsmassiv Langtang Himal nahe der Grenze zu Tibet herein.

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Foto: 2026 PLANET LABS PBC/via REUTERS
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Im Vergleich zum Vortag lässt sich auf Satellitenfotos das Ausmaß erahnen.

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Video: Newsflare via Reuters Connect
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Auf Social Media kursiert das Video einer Überwachungskamera im Kreis Gyirong. Es zeigt den Moment,wie eine Welle aus Wasser und Schlamm ein mehrstöckiges Gebäude trifft.

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Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS
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Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 72 Menschen bei den plötzlichen Sturzfluten ums Leben. Hunderte Einheimische und Touristen werden vermisst.

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Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha
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Nach ersten Einschätzungen des Katastrophenschutzes wurde die Flut durch das plötzliche Freiwerden des Flusses auf der tibetischen Seite ausgelöst, der zuvor durch einen Erdrutsch aufgestaut worden war.

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Foto: Sujan Bagale/via Reuters
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Derzeit werde untersucht, ob der Ausbruch eines Gletschersees Ursache für den Erdrutsch war.

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Projektteam
Bildredaktion Friedrich Bungert, Stefanie Preuin
Digitales Storytelling Corinna Koch
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