Eine abgedeckter Taubenfutterplatz in Mumbai.
Foto: IMAGO/Hindustan Times
Foto: PUNIT PARANJPE/AFP
Tauben in Indien

Schluss mit dem Gegurre!

Mumbai hat ein Taubenproblem, nun wurde das Füttern der Tiere verboten. Dagegen regt sich Protest, sowohl bei Tierfreunden als auch bei Gläubigen. Und es bleibt die Frage: Wie sollen Metropolen mit ihren Stadttieren umgehen?

Tauben in Indien

Von David Pfeifer
28. August 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Wenn nur die Tauben nicht wären, Colaba könnte eine tolle Ecke sein. Es ist der Teil des alten Mumbai, in dem die Engländer richtig groß bauten, als die Stadt noch Bombay hieß und Hauptstadt von British-Indien war. Die Überwältigungsarchitektur setzt sich vom Museum für Kunst und Geschichte fort bis zum Gate of India, an der Uferpromenade. Dazwischen kleine Grünflächen, das prächtige Taj Mahal Palace Hotel – und Tauben. Jede Menge Tauben.

