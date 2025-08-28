Wenn nur die Tauben nicht wären, Colaba könnte eine tolle Ecke sein. Es ist der Teil des alten Mumbai, in dem die Engländer richtig groß bauten, als die Stadt noch Bombay hieß und Hauptstadt von British-Indien war. Die Überwältigungsarchitektur setzt sich vom Museum für Kunst und Geschichte fort bis zum Gate of India, an der Uferpromenade. Dazwischen kleine Grünflächen, das prächtige Taj Mahal Palace Hotel – und Tauben. Jede Menge Tauben.