Podiumsdiskussion

„Ich habe zum Heulen angefangen, weil ich gewusst habe, wir kommen zu spät“

Bei der SZ-Veranstaltung „Was uns der Berg lehrt“ spricht Bergsteiger Thomas Huber über Extremsituationen, über das Scheitern und auch darüber, wie er den Tod von Laura Dahlmeier verarbeitet hat.