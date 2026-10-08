Foto: Linda Gschwentner
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SZ Live

Was uns der Berg lehrt

8. Oktober 2026
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So lief der Abend der SZ über dramatische Momente am Abgrund.

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An die 800 Gäste kamen in die ausverkaufte Backstage Arena in München. 

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Zum Auftakt gab SZ-Redakteurin Nadescha Scharfenberg exklusive Einblicke in die Artikel-Serie "Drama am Berg".

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Unter dem Motto "In den Bergen ist Freiheit" berichtete Kletterer und Extrembergsteiger Thomas Huber von seinen Abenteuern in Pakistan. 

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Er erzählte von dramatischen Momenten und Niederlagen ebenso ... 

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... wie von Erfolgen und Momenten größter Erfüllung. 

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Zum Realtalk über Glück und Gefahr am Berg holte SZ-Moderatorin Antonia Franz weitere Gäste auf die Bühne. 

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Bergführer und Psychologe Jan Mersch sprach über die engen Grenzen zwischen Mut und Leichtsinn.

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Trail- und Ultraläuferin Ida-Sophie Hegemann erklärte, wie sie schlechte Erfahrungen stärker machen.

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Einen ausführlichen Bericht zum "Was uns der Berg lehrt"-Abend lesen Sie hier. 

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Foto: Joana Hahn
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SZ-Serie
Drama am Berg
Die Natur der Berge ist für viele eine Kraftquelle. Sie kann aber auch zur tödlichen Gefahr werden. In dieser Serie porträtiert die SZ Menschen, die in den Bergen Schicksalhaftes erlebt haben
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Podiumsdiskussion
„Ich habe zum Heulen angefangen, weil ich gewusst habe, wir kommen zu spät“
Bei der SZ-Veranstaltung „Was uns der Berg lehrt“ spricht Bergsteiger Thomas Huber über Extremsituationen, über das Scheitern und auch darüber, wie er den Tod von Laura Dahlmeier verarbeitet hat.
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