SZ Live
Was uns der Berg lehrt
So lief der Abend der SZ über dramatische Momente am Abgrund.
An die 800 Gäste kamen in die ausverkaufte Backstage Arena in München.
Zum Auftakt gab SZ-Redakteurin Nadescha Scharfenberg exklusive Einblicke in die Artikel-Serie "Drama am Berg".
Unter dem Motto "In den Bergen ist Freiheit" berichtete Kletterer und Extrembergsteiger Thomas Huber von seinen Abenteuern in Pakistan.
Er erzählte von dramatischen Momenten und Niederlagen ebenso ...
... wie von Erfolgen und Momenten größter Erfüllung.
Zum Realtalk über Glück und Gefahr am Berg holte SZ-Moderatorin Antonia Franz weitere Gäste auf die Bühne.
Bergführer und Psychologe Jan Mersch sprach über die engen Grenzen zwischen Mut und Leichtsinn.
Trail- und Ultraläuferin Ida-Sophie Hegemann erklärte, wie sie schlechte Erfahrungen stärker machen.