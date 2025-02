Es klingt unglaublich, ist aber wirklich so geplant: Im kommenden Frühjahr wollen vier britische Bergsportler zum Mount Everest fliegen, den 8848 Meter hohen Gipfel besteigen und wieder heimjetten – und das alles innerhalb einer Woche. Normalerweise dauert eine solche Expedition mindestens sechs bis acht Wochen. Der Körper braucht so lange, um sich an die große Höhe zu gewöhnen. Doch der österreichische Expeditionsanbieter Lukas Furtenbach organisiert eine siebentägige Turbo-Tour auf den höchsten Berg der Welt. Ermöglichen will er das durch die Inhalation von Xenon, einem Edelgas.