Ihr Sohn lebt nicht mehr. Aber in der Wohnung ist er überall

Sanella F. musste mit ansehen, wie ihr 16-jähriger Sohn von ihrem Nachbarn erschossen wurde. Vor ihrer Haustür.

Auch drei Jahre danach kommt ein Umzug für sie nicht infrage. Wie es ist, mit dem Unfassbaren weiterzuleben.

Von Joshua Beer (Text) und Lorenz Mehrlich (Fotos)
6. März 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Am Wochenende, bevor Sinan ermordet wurde, geschahen ein paar merkwürdige Dinge. Kleinigkeiten. Sinans Mutter Sanella F. kochte zu Hause, als ihr Sohn in die Küche kam: ein Teenager, 16 Jahre alt, 1,97 Meter groß, mit sanftem Gesicht und kurzen braunen Haaren. Er sagte zu seiner Mutter: „Du musst mir unbedingt was versprechen.“ – „Was denn?“ – „Versprich mir es.“ – „Ja was denn? Kannst du es mir nicht einfach sagen?“

