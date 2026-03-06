Am Wochenende, bevor Sinan ermordet wurde, geschahen ein paar merkwürdige Dinge. Kleinigkeiten. Sinans Mutter Sanella F. kochte zu Hause, als ihr Sohn in die Küche kam: ein Teenager, 16 Jahre alt, 1,97 Meter groß, mit sanftem Gesicht und kurzen braunen Haaren. Er sagte zu seiner Mutter: „Du musst mir unbedingt was versprechen.“ – „Was denn?“ – „Versprich mir es.“ – „Ja was denn? Kannst du es mir nicht einfach sagen?“