SZ Unvergessen Die Therapeutin und der Serienkiller Sie ist Psychotherapeutin, er ihr Patient – und ein verurteilter Vergewaltiger und Serienmörder. Sie verhilft ihm dennoch zur Flucht. Hat sie sich verliebt? SZ Unvergessen Die Therapeutin und der Serienkiller Sie ist Psychotherapeutin, er ihr Patient – und ein verurteilter Vergewaltiger und Serienmörder. Sie verhilft ihm dennoch zur Flucht. Hat sie sich verliebt? Text: Jakob Augstein, Collagen: Stefan Dimitrov 5. Februar 2026 | Lesezeit: 10 Min.