Nach einem kurzen Schauer steht ein Regenbogen über dem kleinen Dorf in der Eifel, im Abendlicht wirkt alles noch etwas lieblicher, die Häuser und Bauernhöfe, die grünen Hügel und Wälder in der Umgebung, die Weiden, auf denen Pferde grasen. Im Gemeinschaftszentrum des Dorfs, direkt neben der Kirche, haben sich an diesem Abend im Herbst 2024 mehr als 30 Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem Vortrag eingefunden. Das Thema: sexueller Missbrauch an Kindern.