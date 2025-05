Auf die Frage in einer Talkshow, wen sie nie wieder zur Met-Gala einladen würde, antwortete Gastgeberin Anna Wintour ohne mit der gestählten Wimper zu zucken: „Donald Trump.“ Das war 2017, als der Mann schon einmal US-Präsident war, jetzt ist er bekanntlich wieder am Werk, tauchte aber entsprechend gestern Nacht nicht bei den „Oscars der Ostküste“ auf, wie die Spendengala des Metropolitan Museum of Art in New York auch genannt wird.