Krisengeplagte Zeiten hat es schon immer gegeben, aber nie zuvor sind die Krisen aus aller Welt so geballt beim Menschen angekommen, in seiner Hosentasche. Weniger als die Hälfte der befragten Deutschen gaben kürzlich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup an, positiv auf die nächsten Jahre zu blicken. Umso mehr stellt sich die Frage, was den Menschen gerade in diesen Zeiten, da so wenig gewiss ist, eigentlich noch Hoffnung gibt, Freude, ein gutes Gefühl.