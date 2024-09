Die Maori haben eine neue Königin

Die Königin der Maori zu werden, war für Ngā Wai Hono i te Pō Paki sicher kein Kindheitstraum, im Gegenteil. Sie bekam ja schon als junges Mädchen mit, was ihr Vater, Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII., durchmachen musste als Ureinwohner-König von Aotearoa, wie Neuseeland in der Sprache der Maori heißt: diese ständigen Zerreißproben in einer Heimat, die von weißen Einwanderern beherrscht wird, diese Kämpfe um bessere Chancen für die eigenen Leute. Ngā Wai Hono i te Pō Paki beschäftigte das.