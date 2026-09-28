Am Madrider Innenstadtplatz Puerta del Sol sind derzeit auffällige Transparente aufgespannt. „Kein weiteres Maricarmen!“, steht darauf. Die Botschaft richtet sich gegen das, was Maricarmen, einer 87-jährigen Rentnerin im Rollstuhl, widerfahren ist. Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstagabend in Madrid, an der Puerta del Sol wurde ein improvisiertes Protestcamp aufgebaut. Mehr als hundert Menschen campieren seither dort in Zelten, direkt vor dem Gebäude der Regionalregierung. Alles, damit so etwas nicht noch einmal geschieht.