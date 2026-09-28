Foto: Fernando Sánchez/Europa Press via AP
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Foto: Susana Vera/REUTERS
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„Ich habe es nicht geschafft, mein Heim zu verteidigen“

70 Jahre hat sie dort gelebt, nun wurde die Wohnung von Maricarmen Abascal, einee 87-jährigen Rentnerin, zwangsgeräumt. Trotz vieler Unterstützer, die sich der Polizei entgegenstellten.

Ihr Schicksal treibt nun Zehntausende auf die Straße, voller Wut auf die Regierung und die Wohnungspolitik.

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„Ich habe es nicht geschafft, mein Heim zu verteidigen“
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70 Jahre hat sie dort gelebt, nun wurde die Wohnung von Maricarmen Abascal, einee 87-jährigen Rentnerin, zwangsgeräumt. Trotz vieler Unterstützer, die sich der Polizei entgegenstellten.

Foto: Susana Vera/REUTERS
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Ihr Schicksal treibt nun Zehntausende auf die Straße, voller Wut auf die Regierung und die Wohnungspolitik.

Von Patrick Illinger
28. September 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Am Madrider Innenstadtplatz Puerta del Sol sind derzeit auffällige Transparente aufgespannt. „Kein weiteres Maricarmen!“, steht darauf. Die Botschaft richtet sich gegen das, was Maricarmen, einer 87-jährigen Rentnerin im Rollstuhl, widerfahren ist. Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstagabend in Madrid, an der Puerta del Sol wurde ein improvisiertes Protestcamp aufgebaut. Mehr als hundert Menschen campieren seither dort in Zelten, direkt vor dem Gebäude der Regionalregierung. Alles, damit so etwas nicht noch einmal geschieht.

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