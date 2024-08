Das Meer ist ruhig vor der sizilianischen Hauptstadt Palermo an diesem Dienstag, auch einige Kilometer weiter um den östlichen Felsvorsprung herum, bei Porticello. Ferienwetter. Menschen liegen am Strand. Boote sind unterwegs. So war es auch am Sonntag, und so ging es auch in die neue Woche. Es gibt ein Foto, oben zu sehen, welches das Meer in der Nacht zum Montag zeigt, darauf mit voller Beleuchtung ein stattliches Segelboot vor Anker an der Küste. 56 Meter lang, elf Meter breit und wunderschön, ausgestattet mit einem gewaltigen 75-Meter-Mast, dem größten seiner Art aus Aluminium weltweit: die Bayesian, eine Luxusyacht für sehr reiche Menschen, die in sechs Kabinen untergebracht sind, darunter eine luxuriöse Master-Suite. Zwölf Passagiere waren in dieser Nacht an Bord und zehn Besatzungsmitglieder. Als Letztere noch der morgendlichen Routine entgegenschliefen, zog ein Sturm auf.