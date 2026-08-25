Foto: Thomas Hahn
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Lunchbox-Boten in Indien

Der modernste Lieferdienst der Welt

Seit 136 Jahren liefern die sogenannten Dabbawalas in Mumbai hausgemachtes Mittagessen an den Arbeitsplatz, klimaschonend mit Fahrrad und Zug. Kann das auch im Ausland funktionieren?

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Lunchbox-Boten in Indien

Der modernste Lieferdienst der Welt
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Seit 136 Jahren liefern die sogenannten Dabbawalas in Mumbai hausgemachtes Mittagessen an den Arbeitsplatz, klimaschonend mit Fahrrad und Zug. Kann das auch im Ausland funktionieren?

Von Thomas Hahn
25. August 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Ein neuer Arbeitstag ist angebrochen in Mumbai, der zweitgrößten Stadt Indiens. Eine Lawine aus buntem Blech wälzt sich trötend und dröhnend durch die Abgasschwaden. Mumbais mobile Gesellschaft steckt im Verkehrschaos, wie immer um diese Zeit. Aber Ramdas Karvande lächelt. Ein Dabbawala kennt keinen Stau, und Ramdas Karvande schon gar nicht, immerhin ist er der Präsident der Lunchbox-Boten von Mumbai, sozusagen ein Oberexperte für die klügsten Wege durch die Metropole.

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