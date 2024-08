Elke Hildebrand und Ingo Kuhlbrodt sind seit dem 13. Juni 2024 ein Ehepaar. Das wissen inzwischen Millionen Menschen, denn die zwei wurden vor einigen Wochen während ihrer Flitterwochen bei einem Spaziergang durch Paris von einem Instagram-Influencer wegen ihres nordischen Charmes angesprochen und gefilmt. In dem Video erzählen sie, wie sie sich über eine Annonce in der Süddeutschen Zeitung kennengelernt haben. Mehr als zwei Millionen Nutzer haben das Video gesehen und geherzt. In der Kommentarspalte finden sich Tausende Komplimente und es häuften sich Fragen nach dieser „Süd-wie-war-das-noch-mal-Zeitung“. Seither hört das Paar an seinem Wohnort Bremen ständig den Satz „Das sind Sie doch“ – viel häufiger als das sonst geläufige „Moin!“.