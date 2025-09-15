Klar, Lehrer haben einen sicheren Job, werden gut bezahlt und müssen meist auch keine finanziellen Sorgen im Ruhestand befürchten. Außerdem leisten sie mit dem Unterrichten von Kindern eine sinnvolle Arbeit. Doch die Gesellschaft verändert sich und damit auch die Anforderungen an diesen Beruf. Wie soll man noch Deutsch und Mathe unterrichten, wenn im Klassenzimmer ständig jemand aufs Handy schaut oder man mehrere Schulstunden damit zubringt, gegen Mobbing und Gewalt anzugehen, und am Abend mit Eltern über den Notendurchschnitt ihrer Kinder diskutiert? Einer aktuellen Studie des Philologenverbands Nordrhein-Westfalen zufolge hat schon ein Drittel der befragten Lehrer ernsthaft darüber nachgedacht, den Beruf aufzugeben. Warum entscheiden sich dennoch jedes Jahr Tausende dafür, diesen Beruf zu ergreifen? Fünf angehende Lehrerinnen und Lehrer erzählen, was sie trotz aller Warnungen antreibt.