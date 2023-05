Das Besondere an der Krönung von Charles III. ist, dass sie in dieser rituellen Form nur noch in Großbritannien zelebriert wird. In anderen europäischen Königshäusern werden während der Vereidigungs- oder Segnungsfeiern die Insignien wie Krone, Reichsapfel und Zepter nicht an den neuen Monarchen oder die Monarchin überreicht, sondern liegen auf Kissen gebettet daneben.

Der Erzbischof von Canterbury ruft Charles zum König aus. Danach leistet Charles den Eid, das Land nach den Gesetzen zu regieren und die Kirche zu schützen.