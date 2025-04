Am Abend des 11. Mai 2016 geht die chinesische Austauschstudentin Yangjie Li in Dessau joggen. Sie ist schon fast wieder zuhause, als eine fremde Frau sie in ein Nachbarhaus winkt. Zwei Tage später wird Lis zerschundene Leiche gefunden. Es dauert merkwürdig lange, bis ein Tatverdächtiger gefunden ist – und der hat eine Verbindung zur lokalen Polizei. Der grausame Mord und der anschließende Gerichtsprozess verfolgen alle, die damals dabei waren – auch Annette Ramelsberger. Jetzt kehrt sie an den Tatort zurück.