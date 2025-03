Die Herzogin von Cambridge hat Karies. Es handelt sich dabei keineswegs um ein kleines Löchlein, das von zu vielen Gummibärchen kommt und sich schnell wieder flicken lässt. Bei ihr ist die Sache ernster. Der Backenzahn zerfällt schon fast. Zwei junge Frauen betrachten das Gebiss der Herzogin, die ja auch ihre Herzogin ist, denn die beiden kommen aus England. Zunächst haben sie die Wachsfigur nicht für ein Abbild von Kate gehalten, der Frau des britischen Thronfolgers. Als sie dann aber das Schild lesen, auf dem ihr Name steht, prusten sie fast synchron los: „Ohhhh my god.“ Matilda Hazael aus Brighton und Alice Newbery aus Nottingham, beide 25, schauen sich in die Augen, dann wieder ungläubig zur Wachsfigur.