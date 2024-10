Ein Dorf und seine Narco-Hippos

Einmal stand das Erbe des Drogenbarons plötzlich am Pausenhof. Die Kinder hechteten gerade ihrem Basketball hinterher, als ein Nilpferd mit seinem Kalb an der Grundschule in Doradal vorbeitrottete. Es hatte sich vom 200 Meter entfernten See abgesetzt, wo die Nachkommen von Pablo Escobars Hippo-Herde normalerweise ihre Tage verbringen. Die Lehrerin scheuchte die Kinder ins Klassenzimmer. Dann ging der Unterricht weiter.