Gloria Mosquera kam ein paar Minuten zu spät zu ihrer Arbeit an diesem Montagmorgen in Cali. Um 7.34 Uhr öffnete sie mit ihrem Zugangschip die Tür zu einem der Torres del Limonar, einem Wohngebäude mit fünf Stockwerken, als die Erde anfing zu beben. Bewohner liefen ihr entgegen, rannten aus dem Haus zu einer Grünanlage, in der Mosquera normalerweise mit den Hunden spazieren geht. Dann stürzten die zwei Wohntürme ein.