Foto: Raquel Cunha/REUTERS
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Foto: Bastian Mühling
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Foto: Santiago Saldarriaga/AP Photo
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Erdbeben in Kolumbien

Da schlägt noch ein Herz

Ruhe, rufen die Retter, dann horchen sie angestrengt in die Stille hinein. Regt sich etwas unter den Trümmern? 

Nach dem Erdbeben in Kolumbien suchen Menschen in Cali noch immer nach Überlebenden. Eindrücke aus einer kämpferischen Stadt.

Foto: Raquel Cunha/REUTERS
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Erdbeben in Kolumbien

Da schlägt noch ein Herz
Foto: Bastian Mühling
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Ruhe, rufen die Retter, dann horchen sie angestrengt in die Stille hinein. Regt sich etwas unter den Trümmern? 

Foto: Santiago Saldarriaga/AP Photo
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Nach dem Erdbeben in Kolumbien suchen Menschen in Cali noch immer nach Überlebenden. Eindrücke aus einer kämpferischen Stadt.

Von Bastian Mühling
13. August 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Gloria Mosquera kam ein paar Minuten zu spät zu ihrer Arbeit an diesem Montagmorgen in Cali. Um 7.34 Uhr öffnete sie mit ihrem Zugangschip die Tür zu einem der Torres del Limonar, einem Wohngebäude mit fünf Stockwerken, als die Erde anfing zu beben. Bewohner liefen ihr entgegen, rannten aus dem Haus zu einer Grünanlage, in der Mosquera normalerweise mit den Hunden spazieren geht. Dann stürzten die zwei Wohntürme ein.

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