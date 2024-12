Punkt Mitternacht stehen sie auf der Backsteinsäule, in drei Metern Höhe, sieben Männer unter ihren Masken. Stundenlang sind sie über die Insel gezogen, in Kneipen eingekehrt, in Häuser eingestiegen. Haben sich feiern lassen, von den Borkumern und Borkumerinnen, trotz allem.