Melanie Helms macht keinen Hehl daraus, dass sie lieber woanders wäre. Draußen bei ihren Leuten, die bei Glühwein und Bratwurst das Wiedersehen mit Freunden vom Festland feiern, sich „eingrooven“ auf den höchsten Feiertag der Insel. Aber Borkums stellvertretende Bürgermeisterin steht hier, im Raum „Störtebeker“ des Kulturhauses, spricht mit zitternder Stimme in Kameras. Über die Morddrohungen, die sie im vergangenen Jahr erreichten. Die Mails, die ihr eine Vergewaltigung wünschten. Den Polizeiwagen, der vor ihrer Haustür parkte, zu ihrem Schutz. „Man kritisiert Gewalt, indem man Gewalt androht. Das hat mich tief bestürzt.“