Immer wieder heißt es ja, die Kirche sei viel zu statisch, könne nicht Schritt halten mit den Veränderungen der Zeit. Hier in Kiruna rollt gerade der Gegenbeweis. 34 Meter hoch, 672 Tonnen schwer, über 100 Jahre alt, und sie bewegt sich doch: Extrem langsam zwar, aber stetig und stabil rollt die Kiruna kyrka zwei Tage lang durchs Stadtbild, ein irritierend surrealer Anblick, der an „Fitzcarraldo“ erinnert oder an Traumbilder von Federico Fellini: das riesige rote Kirchgebäude, das sich majestätisch langsam hinter den Dächern der Wohnhäuser, Tankstellen, Autovermietungen entlangschiebt.