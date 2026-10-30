Der Elektrozaun glänzt in der Mittagssonne. Etwas mehr als zwei Meter ist er hoch, 7000 Volt fließen hindurch und beschützen die kleinen Lehmhütten dahinter. „Der ist neu, der hält die Elefanten und die Männer weg“, sagt Rebecca Lolosoli. Sie lacht auf, sodass die bunten Ketten klirren, die sie als Kopfschmuck trägt. Die 69-Jährige sitzt auf einem Plastikstuhl unter einem Holzunterstand. Sie trägt eine orangefarbene Shuka, die traditionelle Tracht in der Region für Samburu-Frauen.