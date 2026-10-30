Video: Wacera Ngunjiri
Video: Wacera Ngunjiri
Video: Wacera Ngunjiri
Video: Wacera Ngunjiri

Kenia

Ein Dorf ohne Männer

Sie wurden von ihren Männern geschlagen, verstümmelt, verstoßen. Und sagten: Nicht mit uns.

Vor 36 Jahren gründeten Rebecca Lolosoli und 14 andere kenianische Frauen ihr eigenes Dorf.

Bis heute ist es ein Zufluchtsort – und für manche eine Provokation.

Kenia

Ein Dorf ohne Männer

Sie wurden von ihren Männern geschlagen, verstümmelt, verstoßen. Und sagten: Nicht mit uns.

Video: Wacera Ngunjiri
Video: Wacera Ngunjiri

Vor 36 Jahren gründeten Rebecca Lolosoli und 14 andere kenianische Frauen ihr eigenes Dorf.

Video: Wacera Ngunjiri
Video: Wacera Ngunjiri

Bis heute ist es ein Zufluchtsort – und für manche eine Provokation.

Von Sophie Kobel (Text und Fotos)
30. Oktober 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Der Elektrozaun glänzt in der Mittagssonne. Etwas mehr als zwei Meter ist er hoch, 7000 Volt fließen hindurch und beschützen die kleinen Lehmhütten dahinter. „Der ist neu, der hält die Elefanten und die Männer weg“, sagt Rebecca Lolosoli. Sie lacht auf, sodass die bunten Ketten klirren, die sie als Kopfschmuck trägt. Die 69-Jährige sitzt auf einem Plastikstuhl unter einem Holzunterstand. Sie trägt eine orangefarbene Shuka, die traditionelle Tracht in der Region für Samburu-Frauen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.