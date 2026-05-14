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Sie umarmt Kinder! Sie spricht Italienisch! Seit 2022 war die Prinzessin von Wales nicht mehr auf einer offiziellen Auslandsreise. Jetzt ist sie zu Besuch in Italien – und sorgt für Bilder mit ganz viel Amore.
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Als die Autotür aufgeht, bricht der Jubel los auf der Piazza Camillo Prampolini.
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