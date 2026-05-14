Foto: MARCO BERTORELLO/AFP
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Kate in Italien

Io sono Caterina

Von Felicitas Kock
14. Mai 2026
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Foto: Phil Noble/REUTERS
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Sie umarmt Kinder! Sie spricht Italienisch! Seit 2022 war die Prinzessin von Wales nicht mehr auf einer offiziellen Auslandsreise. Jetzt ist sie zu Besuch in Italien – und sorgt für Bilder mit ganz viel Amore.

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Foto: Remo Casilli/REUTERS
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Als die Autotür aufgeht, bricht der Jubel los auf der Piazza Camillo Prampolini. 

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