SZ Unvergessen

Die verlorene Tochter

Ein Franzose verliert erst seine Frau an den deutschen Nachbarn, dann seine Tochter. Und dann stirbt das junge Mädchen unter seltsamen Umständen. Der Beginn eines erbitterten Kampfes zweier Männer.

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Die verlorene Tochter

Ein Franzose verliert erst seine Frau an den deutschen Nachbarn, dann seine Tochter. Und dann stirbt das junge Mädchen unter seltsamen Umständen. Der Beginn eines erbitterten Kampfes zweier Männer.

Von Nicolas Richter und Stefan Ulrich
26. März 2026 | Lesezeit: 10 Min.

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