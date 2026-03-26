SZ Unvergessen Die verlorene Tochter Ein Franzose verliert erst seine Frau an den deutschen Nachbarn, dann seine Tochter. Und dann stirbt das junge Mädchen unter seltsamen Umständen. Der Beginn eines erbitterten Kampfes zweier Männer. SZ Unvergessen Die verlorene Tochter Ein Franzose verliert erst seine Frau an den deutschen Nachbarn, dann seine Tochter. Und dann stirbt das junge Mädchen unter seltsamen Umständen. Der Beginn eines erbitterten Kampfes zweier Männer. Von Nicolas Richter und Stefan Ulrich 26. März 2026 | Lesezeit: 10 Min. Bitte aktivieren Sie JavaScript.