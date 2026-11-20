Ein Interview mit dem US-Skibergsteiger Jim Morrison, 51, anzufragen, fühlt sich ein bisschen so an, als habe man eine Audienz bei einem Hollywoodstar erbeten: Die Anbahnung des Gesprächs zieht sich über Monate hin. In den USA ist der Sportler in diesen Wochen sehr gefragt, kürzlich saß er bei Oprah Winfrey in der Talkshow, also tatsächlich ein Hauch von Hollywood. Morrison ist vor einem Jahr etwas gelungen, das vor ihm noch kein Mensch geschafft hat: die Skiabfahrt über die Nordwand des Mount Everest auf der sogenannten Super Direct Route. Die eisige, bis zu 50 Grad steile Strecke führt über knapp 2740 Höhenmeter auf direktem Weg zum Fuß der Wand.