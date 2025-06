Heute also ist der große Tag. Die Insel San Giorgio, in bester Lage gegenüber dem Markusplatz gelegen, ist abgesperrt, Drohnen kreisen über ihr, die Prätorianer-Garde des Jeff Bezos in Gestalt von Ex-US-Marines patrouilliert auf Jetskis; die Ausnahmegenehmigung hat die Stadtverwaltung offenbar bereitwillig erteilt. Später an diesem Freitag wollen sich dort Lauren Sánchez, 55, und Jeff Bezos, 61, beide gebürtig in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico, einander die Eheringe überstreifen und die Insel nach ausgiebiger Feier am Abend als Mann und Frau verlassen.