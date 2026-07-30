Alec Neele Vance ist gerade mal zwei Wochen alt und schon jetzt das politischste Baby der USA. Ende Juli veröffentlichten seine Eltern J. D. und Usha Vance auf ihren Social-Media-Kanälen sein erstes Foto. Es zeigte ihn mit seinen drei Geschwistern Ewan, Vivek und Mirabel, neun, sechs und vier Jahre alt, seiner strahlenden Mutter und seinem stolzen Vater, der wie der Rest der sechsköpfigen Familie auf einem cremefarbenen Sofa saß und den Säugling in die Kamera hielt.