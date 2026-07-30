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USA

J. D. Vance, der Superdaddy

Der US-Vizepräsident ist kürzlich zum vierten Mal Vater geworden, will aufs Land ziehen, und natürlich liest er den Kindern abends vor. 

Wie das perfekt inszenierte Familienglück J. D. Vance den Weg ins Weiße Haus ebnen soll.

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J. D. Vance, der Superdaddy
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Der US-Vizepräsident ist kürzlich zum vierten Mal Vater geworden, will aufs Land ziehen, und natürlich liest er den Kindern abends vor. 

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Wie das perfekt inszenierte Familienglück J. D. Vance den Weg ins Weiße Haus ebnen soll.

Von Ann-Kathrin Nezik
30. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Alec Neele Vance ist gerade mal zwei Wochen alt und schon jetzt das politischste Baby der USA. Ende Juli veröffentlichten seine Eltern J. D. und Usha Vance auf ihren Social-Media-Kanälen sein erstes Foto. Es zeigte ihn mit seinen drei Geschwistern Ewan, Vivek und Mirabel, neun, sechs und vier Jahre alt, seiner strahlenden Mutter und seinem stolzen Vater, der wie der Rest der sechsköpfigen Familie auf einem cremefarbenen Sofa saß und den Säugling in die Kamera hielt.

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