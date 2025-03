Das Haus von Idit Ohel ist ein Ort voller Ästhetik. In weißen Regalen stehen Skulpturen, an den Wänden hängen Malereien. Obst ist in einem großen Korb arrangiert, und die Bäume vor dem Fenster blühen zu dieser Jahreszeit zartrosa. Ohel ist Kunstlehrerin, ihr Sohn Pianist, sie führten ein ruhiges Leben hier in diesem kleinen Ort im Norden Israels, der Lavon heißt. Das war davor.