Das Traurigste ist die Stille, findet Maimun. Denn bevor die Brände begannen, deren Rauch seit Monaten den Himmel über ihrem indonesischen Heimatdorf Sukamaju verhüllt, war die Luft hier ja morgens immer voll mit den Klängen des Dschungels. Schama-Drosseln und Bartvögel sangen. Nashornvögel keckerten. Dazwischen erhoben die Gibbons ihre melodischen Stimmen. Durchs dichte Grün der Bäume huschten Makaken. Sogar einen Orang-Utan hat Maimun am Anfang des Jahres noch in der Gegend gesehen. Aber jetzt wirkt alles wie ausgestorben, weil das Feuer die Lebensräume der Tiere zerfressen hat und die ganze herrliche Tropenlandschaft unter einem grauen Schleier liegt.