Müde und bleich öffnet er die Türe, der Tierarzt Massimo Vacchetta. Kaum geschlafen habe er, mal wieder. In dieser Nacht hätten sie ihm „Nizza“ vorbeigebracht, sagt er, einen geschwächten Igel, um dessen Leben er stundenlang gekämpft habe. Aus ganz Norditalien kommen Menschen mit Igeln zu ihm, oft fahren sie mehr als hundert Kilometer, weil sie irgendwo am Straßenrand oder auf einem Feld ein hilfsbedürftiges Tier gefunden haben. Über eine Tierrettungsnummer, die sieben Tage in der Woche rund um die Uhr besetzt ist, landen sie dann meist bei ihm. In der Altstadt des kleinen Ortes Novello, mitten in den malerischen Barolo-Weinhügeln des Piemont.