Der „Jahrhundertsturm“ fegt durch Jamaika
Für die Menschen auf Jamaika begann diese Woche, die auf schmerzhafte Weise in die Geschichte des Landes eingehen könnte, mit bangem Warten auf den Sturm.
Die Bewohner des Karibikstaats trafen letzte Vorbereitungen für die sich anbahnende Katastrophe. Sie beschwerten Dächer, sicherten die Umgebung – hier eine Tankstelle – und bezogen Notunterkünfte.
„Dies ist die letzte Chance, Ihr Leben zu schützen!“, warnte das US-Hurrikanzentrum.
Melissa, ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5, bewegte sich auf Jamaika zu. Es sollte der stärkste jemals über dem Karibikstaat gemessene Hurrikan werden. Das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von einem „Jahrhundertsturm“.
Das gesamte Ausmaß ist noch unklar. Aber angesichts der schweren Schäden befürchtet Ministerpräsident Andrew Holness Todesopfer. Mehr als 530 000 Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Angesichts der schweren Schäden hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt.
Der Wirbelsturm zog mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte. Diese Aufnahme stammt von einem Flugzeug der US-Luftwaffe, das am Montag durch den Sturm geflogen ist, um Daten zu sammeln.
Trotz der hohen Windgeschwindigkeiten ließ Melissa die Menschen auf Jamaika warten.
Das US-Hurrikanzentrum empfahl den Menschen, sich in Innenräume ohne Fenster zu begeben, sich mit einer Matratze zu bedecken oder einen Helm zu tragen. „Das Beste, was Sie machen können, ist, so viele Wände wie möglich zwischen sich und die Außenwelt zu bringen.“
Doch das ist nicht leicht. „In dieser Region gibt es keine Infrastruktur, die einem Hurrikan der Kategorie 5 standhalten kann“, hatte Regierungschef Andrew Holness schon am Montag gesagt.
Am Dienstagmittag Ortszeit war es dann so weit: Mit voller Kraft erreichte Melissa Jamaika.
Er entwurzelte Bäume ...
... und ließ Flüsse über die Ufer treten.
Nun bewegt sich der Hurrikan auf die Küste von Kuba zu. Dort wurden der Regierung zufolge mehr als 735 000 Menschen in Sicherheit gebracht.
Für die Menschen auf Jamaika begann diese Woche, die auf schmerzhafte Weise in die Geschichte des Landes eingehen könnte, mit bangem Warten auf den Sturm.
Die Bewohner des Karibikstaats trafen letzte Vorbereitungen für die sich anbahnende Katastrophe. Sie beschwerten Dächer, sicherten die Umgebung – hier eine Tankstelle – und bezogen Notunterkünfte.
„Dies ist die letzte Chance, Ihr Leben zu schützen!“, warnte das US-Hurrikanzentrum.
Melissa, ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5, bewegte sich auf Jamaika zu. Es sollte der stärkste jemals über dem Karibikstaat gemessene Hurrikan werden. Das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von einem „Jahrhundertsturm“.
Das gesamte Ausmaß ist noch unklar. Aber angesichts der schweren Schäden befürchtet Ministerpräsident Andrew Holness Todesopfer. Mehr als 530 000 Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Angesichts der schweren Schäden hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt.
Der Wirbelsturm zog mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte. Diese Aufnahme stammt von einem Flugzeug der US-Luftwaffe, das am Montag durch den Sturm geflogen ist, um Daten zu sammeln.
Trotz der hohen Windgeschwindigkeiten ließ Melissa die Menschen auf Jamaika warten.
Das US-Hurrikanzentrum empfahl den Menschen, sich in Innenräume ohne Fenster zu begeben, sich mit einer Matratze zu bedecken oder einen Helm zu tragen. „Das Beste, was Sie machen können, ist, so viele Wände wie möglich zwischen sich und die Außenwelt zu bringen.“
Doch das ist nicht leicht. „In dieser Region gibt es keine Infrastruktur, die einem Hurrikan der Kategorie 5 standhalten kann“, hatte Regierungschef Andrew Holness schon am Montag gesagt.
Am Dienstagmittag Ortszeit war es dann so weit: Mit voller Kraft erreichte Melissa Jamaika.
Er entwurzelte Bäume ...
... und ließ Flüsse über die Ufer treten.
Nun bewegt sich der Hurrikan auf die Küste von Kuba zu. Dort wurden der Regierung zufolge mehr als 735 000 Menschen in Sicherheit gebracht.