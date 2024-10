Der Sturm ist längst ein Politikum

Vielleicht hatten sie Helene doch unterschätzt, im Westen von North Carolina. In Florida war der Hurrikan vergangene Woche auf Land getroffen, der Sonnenstaat im amerikanischen Süden wird regelmäßig von solchen Naturereignissen heimgesucht. Die Schäden sind auch dort unten beträchtlich, in der Gegend von Tampa und Tallahassee, obwohl die Behörden und Bewohner dort so weit wie möglich gewarnt und vorbereitet waren. Aber die schlimmsten Bilder kommen nun aus North Carolina deutlich weiter nördlich.