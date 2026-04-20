Die Sonne ist schon seit einer Weile verschwunden, der Himmel über Hamburg färbt sich allmählich dunkel. In der Bar des Hotel Atlantic lassen Geschäftsreisende ihren Arbeitstag ausklingen. Für Yannick Lebensieg beginnt die Schicht erst jetzt. Der 31-Jährige ist als Night Manager von 22.15 Uhr bis 6.15 Uhr verantwortlich für das alte Haus, das unter anderem schon Madonna, Willy Brandt und Neil Armstrong beherbergt hat. In dem seit mehr als 30 Jahren Udo Lindenberg wohnt. Die SZ hat Lebensieg für eine Nacht begleitet.