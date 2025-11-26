Das Feuer erfasste mehrere Hochhäuser.
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: YAN ZHAO/AFP
Foto: Chan Long Hei/Chan Long Hei/AP/dpa
Foto: Chan Long Hei/AP
Foto: Chan Long Hei/AP
Foto: IMAGO/TMHK/IMAGO/Nexpher Images
Foto: IMAGO/TMHK/IMAGO/Nexpher Images
Foto: Tyrone Siu/REUTERS
Foto: Tyrone Siu/REUTERS
Foto: IMAGO/Kobe Li/IMAGO/Nexpher Images
Foto: IMAGO/Kobe Li/IMAGO/Nexpher Images
Foto: IMAGO/Kobe Li/IMAGO/Nexpher Images
Foto: IMAGO/Kobe Li/IMAGO/Nexpher Images
Foto: -/AFP
Foto: -/AFP

Großbrand in Hongkong

Dutzende Tote bei Brand mehrerer Hochhäuser

Die Flammen breiteten sich über Bambus-Baugerüste auf mehrere Wohnblöcke aus. Mindestens 36 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Über das Schicksal von fast 280 Vermissten herrscht Unklarheit.

26. November 2025 | Lesezeit: 2 Min.

Bei einem Großbrand in mehreren Wohnblöcken in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. 279 Menschen werden noch vermisst, das teilt der Hongkonger Regierungschef John Lee in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Das Feuer brach in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po aus.

Die Behörden haben den Brand in die höchste Alarmstufe fünf eingeordnet. Mindestens 29 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Zur Brandursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben.

Die Flammen und Rauchsäulen waren bei Tageslicht schon aus weiter Ferne sichtbar. Unter den Toten ist auch ein Feuerwehrmann. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigte, war der 37-Jährige bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam in ein Krankenhaus, wo er später starb.

Berichten zufolge haben die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen. Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und knapp 2000 Wohnungen. Die Gebäude waren offenbar alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Fotos und Videos zeigen, wie brennende Teile zu Boden stürzen. Im Inneren einzelner Wohnungen sind Feuerherde zu erkennen.

Anwohner in der Nähe des Einsatzortes sollen Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden.

Wie die Hongkonger South China Morning Post berichtet, sind mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz.

Mehr als 700 Menschen suchen aktuell Unterschlupf in Notunterkünften.

Text: Carina Seeburg, dpa; Digitales Storytelling: Daniel Hofer

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.