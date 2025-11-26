Bei einem Großbrand in mehreren Wohnblöcken in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. 279 Menschen werden noch vermisst, das teilt der Hongkonger Regierungschef John Lee in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Das Feuer brach in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po aus.

Die Behörden haben den Brand in die höchste Alarmstufe fünf eingeordnet. Mindestens 29 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Zur Brandursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben.