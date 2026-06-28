Foto: Carsten Koall/Carsten Koall/dpa
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Hitze in Deutschland

Sprüh im Glanze

Von Felicitas Kock
28. Juni 2026
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Foto: Maryam Majd/Getty Images
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Wenn die Temperaturanzeigen in der Hauptstadt immer verrücktere Zahlen schreiben, ...

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Foto: Heiko Rebsch/Heiko Rebsch/dpa
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... und in Nürnberg und Leipzig (im Bild) der Asphalt aus den Straßenbahnschienen blubbert.

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Foto: Michael Bahlo/Michael Bahlo/dpa
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Wenn bei Wollin in Brandenburg die Autobahn ähnlich hohe Wellen schlägt ...

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Foto: Jonas Walzberg/REUTERS
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... wie die rappelvolle Ostsee am Timmendorfer Strand.

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Foto: Carsten Koall/Carsten Koall/dpa
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Dann hilft allen Hitzegeplagten vor allem: Wasser. Am Potsdamer Platz in Berlin lässt es die Polizei also aus Wasserwerfern regnen.

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Foto: Thomas Frey/Thomas Frey/dpa
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Auf dem Rhein bei Rüdesheim wird die Ladung eines Frachtschiffs mit Sprühnebel gekühlt.

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Foto: Philipp von Ditfurth/Philipp von Ditfurth/dpa
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Im baden-württembergischen Oberried das Vieh.

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Foto: Robert Michael/Robert Michael/dpa
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Und bei Kraftklub in Dresden das Konzertpublikum.

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Foto: Marcus Golejewski/Marcus Golejewski/dpa
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Bei Kalkbrenner am Samstagabend in Hamburg rät der Veranstalter zu einer noch wichtigeren Art der Wasseraufnahme.

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Foto: IMAGO/Ingo Kutsche
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In Frankfurt stürzen sich am Sonntagmorgen die Teilnehmer des Iron Man in die Flut.

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Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber
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Der wahre Hitzetriathlon besteht an diesem Wochenende aber aus den Disziplinen fächeln (wie am Samstag beim CSD in München) ...

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Foto: Maryam Majd/Getty Images
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Foto: Michael Probst/AP Photo/Michael Probst
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...und behüten (zu sehen unter anderem am Samstag beim Tennisturnier in Bad Homburg).

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Foto: Maryam Majd/Getty Images
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Wer dann noch die Kunst des abschirmens beherrscht, wie diese Touristen auf der Spree in Berlin, der trägt womöglich sogar den nächsten deutschen Hitzerekord mit Fassung.

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