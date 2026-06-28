Hitze in Deutschland
Sprüh im Glanze
Wenn die Temperaturanzeigen in der Hauptstadt immer verrücktere Zahlen schreiben, ...
... und in Nürnberg und Leipzig (im Bild) der Asphalt aus den Straßenbahnschienen blubbert.
Wenn bei Wollin in Brandenburg die Autobahn ähnlich hohe Wellen schlägt ...
... wie die rappelvolle Ostsee am Timmendorfer Strand.
Dann hilft allen Hitzegeplagten vor allem: Wasser. Am Potsdamer Platz in Berlin lässt es die Polizei also aus Wasserwerfern regnen.
Auf dem Rhein bei Rüdesheim wird die Ladung eines Frachtschiffs mit Sprühnebel gekühlt.
Im baden-württembergischen Oberried das Vieh.
Und bei Kraftklub in Dresden das Konzertpublikum.
Bei Kalkbrenner am Samstagabend in Hamburg rät der Veranstalter zu einer noch wichtigeren Art der Wasseraufnahme.
In Frankfurt stürzen sich am Sonntagmorgen die Teilnehmer des Iron Man in die Flut.
Der wahre Hitzetriathlon besteht an diesem Wochenende aber aus den Disziplinen fächeln (wie am Samstag beim CSD in München) ...
... ventilieren ...
...und behüten (zu sehen unter anderem am Samstag beim Tennisturnier in Bad Homburg).
Wer dann noch die Kunst des abschirmens beherrscht, wie diese Touristen auf der Spree in Berlin, der trägt womöglich sogar den nächsten deutschen Hitzerekord mit Fassung.