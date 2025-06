Erst neulich haben sich die Nachbarn des Königs wieder beschwert. Von einem „absolute nightmare“ war die Rede, einem Albtraum. Ein Mann namens Kenneth Ford sagte der Zeitung Telegraph, das sei doch unerhört, mehr als 600 Pfund im Jahr zahle er für seinen Anwohner-Parkausweis hier, in Tetbury, aber was er für sein Geld bekomme, das sei, ach: nichts. Kein Parkplatz frei, nirgends, vor allem im Sommer nicht. Ein John Evans, 87 Jahre alt, berichtete von einem Vorfall mit einem Reisebus, der sei hin und her rangiert, erfolglos einen Parkplatz suchend, ein riesengroßer Reisebus voller Deutscher: „Crazy.“