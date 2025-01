Der dänische König hat dem Eisbären, der Grönland repräsentiert, in seinem neu gestalteten Wappen zum Jahresbeginn deutlich mehr Raum eingeräumt als zuvor, was als Reaktion auf Donald Trumps Bemerkungen gewertet wurde, in denen er Ansprüche auf dieses dänische Territorium erhebt. Auch die neue syrische Flagge ist ein Beispiel für die Illustration eines politischen Richtungswechsels, sagt Heraldik-Experte Dieter Linder, Vorsitzender des Vereins „Der Wappen-Löwe“.