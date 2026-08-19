Es ist erst ein Knacken, dann rumpelt es, und bevor Eva registriert, was los ist, ist es schon passiert. Es ist der 15. August 1980, Eva ist 14 Jahre alt und mit ihrem Vater Hans Meggle auf dem Grünstein in Tirol unterwegs. Sie steht wenige Meter entfernt, als der Fels nachgibt. Der Block, auf dem ihr Vater steht, löst sich und stürzt mit ihm in die Tiefe. Einen Moment lang versteht das Mädchen nicht, was geschehen ist. Eben war der Vater noch da, nun ist sie allein. Mit dem Felsblock bricht auch Evas bisheriges Leben weg.