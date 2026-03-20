SZ Unvergessen „Wissen Sie, was ich dachte? Die bringen sich alle um“ 29 Frauen und Männer wanken zugedröhnt durch die Lüneburger Heide, halluzinieren und brechen zusammen. Ein Psychologe wird angeklagt, der wie ein Guru für sie war. SZ Unvergessen „Wissen Sie, was ich dachte? Die bringen sich alle um“ 29 Frauen und Männer wanken zugedröhnt durch die Lüneburger Heide, halluzinieren und brechen zusammen. Ein Psychologe wird angeklagt, der wie ein Guru für sie war. Von Peter Burghardt 20. März 2026 | Lesezeit: 13 Min. Bitte aktivieren Sie JavaScript.