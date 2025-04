Er hat die Tür hinter sich zugezogen. Nur noch dumpf sind jetzt die Gespräche aus den Büros nebenan zu hören. So soll es sein. Heiko Färber will sichergehen, dass in den nächsten zwei Stunden bloß niemand mitbekommt, worüber hier gleich gesprochen wird. Es ist ihm unangenehm. Unter einem Vorwand hat er deshalb seinen Terminkalender geblockt, eingehende Anrufe wird er abwimmeln („Nein, ich kann jetzt nicht in den OP“). Er trägt Jeans, der weiße Arztkittel reicht bis zu den Knien. Das Krankenhaus hat er ausgewählt als Ort für dieses Gespräch, denn nur hier hat er die volle Kontrolle über sein Leben. „Es ist wichtig, dass man seine schlechten Seiten kennt“, sagte er am Telefon. Auch deshalb stimmte er einem Gespräch zu.