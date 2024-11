Um das Ausmaß des Problems zu verstehen, muss man mit den Rosen anfangen. Eine Demo in München, die Organisatorin hat Blumen dabei, und am Ende liegen sie alle auf dem weißen Transparent. Manche werden hingeworfen aus Wut und Trauer, andere säuberlich platziert wie Steine in einem Mosaik. Es ist ein Teppich aus knapp 70 Blumen, und darunter steht: „Man(n) tötet nicht aus Liebe“.