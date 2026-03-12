An diesem Nachmittag im Sommer steht er plötzlich vor ihr. Wütend, die Mundwinkel schaumig, klitschnass geschwitzt, so erzählt Denise Carstens es heute, fünf Jahre später. Den Alkohol, den er getrunken hat, riecht sie auf wenige Meter. Ein paar Wochen vor diesem Nachmittag hat sie dem Mann, mit dem sie sich erst seit ein paar Monaten trifft, gesagt, dass sie ihn nicht mehr treffen wolle. Die Abfuhr will er nicht akzeptieren. „Du bleibst meine Freundin“, sagt er und bombardiert sie mit Nachrichten. Als ein Freund ihm am Telefon erzählt, dass er sich mit Denise auf der Straße unterhalte, wird er wütend. Rasend wütend. Ein anderer Mann? Ihr Freund, das ist doch er.