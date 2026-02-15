Foto: John Nacion/Star Max/IPx
Foto: Imago/Design Pics/Crestock
Foto: dumanafranco/Imago/Depositphotos
Hundefasching

Chuckie, der Mörderpuppy

Hunde als Horrorfilm-Figuren, Elfen oder wandelnde Hot Dogs sehen ja schon irgendwie lustig aus. 

Doch Tierschützer sind entsetzt. Wie sehr leiden Hunde in Faschingskostümen?

Von Titus Arnu
15. Februar 2026 | Lesezeit: 3 Min.

Ein Mops als Meister Yoda, ein Dackel als Hotdog und ein Pinscher als Prinzessin: An Fastnacht verwandeln sich viele Hunde in Fantasiegestalten. Je bunter und verrückter, desto lustiger finden Menschen die verkleideten Tiere. Hundemode-Ausstatter bieten Elfenkleider mit Flügelchen an, einen „Rambo“-Anzug inklusive Gewehr und Munitionsgürtel, Spider-Man- und Superman-Outfits, „Zorro“ mit Hut, Cape und Stiefeln. Besonders beliebt: „Chucky, die Mörderpuppe“ in Bulldoggen-Größe. Hewau und Awaff!

