Ein Mops als Meister Yoda, ein Dackel als Hotdog und ein Pinscher als Prinzessin: An Fastnacht verwandeln sich viele Hunde in Fantasiegestalten. Je bunter und verrückter, desto lustiger finden Menschen die verkleideten Tiere. Hundemode-Ausstatter bieten Elfenkleider mit Flügelchen an, einen „Rambo“-Anzug inklusive Gewehr und Munitionsgürtel, Spider-Man- und Superman-Outfits, „Zorro“ mit Hut, Cape und Stiefeln. Besonders beliebt: „Chucky, die Mörderpuppe“ in Bulldoggen-Größe. Hewau und Awaff!