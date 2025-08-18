„Wenn ich die Chance habe, den Everest in einem Tag zu besteigen, warum sollte ich es nicht versuchen?“

Foto: Chris Fisher

Der Speedbergsteiger Tyler Andrews rannte in Laufschuhen auf den Manaslu, demnächst will er im vierten Anlauf einen Geschwindigkeitsrekord am Mount Everest aufstellen. Kritiker werfen ihm Verrat am Alpinismus vor. Was sagt er dazu?

Interview von Nadine Regel
18. August 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Ihm fehlten weniger als 450 Höhenmeter bis zum Gipfel des Mount Everest: Am 27. Mai brach der Speedbergsteiger Tyler Andrews, 35, seinen vorerst dritten und letzten Versuch ab, den höchsten Berg der Welt im Rekordtempo zu erklimmen. Kurz zuvor hatte der US-Amerikaner noch über sein Satellitengerät die Botschaft versendet: „Alles gut in den Bergen.“ Dann riss die Verbindung ab. Als nach Stunden der Ungewissheit der Tracker wieder funktionierte, war klar: Andrews war umgekehrt. Das bedeutete aber nicht, dass er endgültig aufgibt.

