Ihm fehlten weniger als 450 Höhenmeter bis zum Gipfel des Mount Everest: Am 27. Mai brach der Speedbergsteiger Tyler Andrews, 35, seinen vorerst dritten und letzten Versuch ab, den höchsten Berg der Welt im Rekordtempo zu erklimmen. Kurz zuvor hatte der US-Amerikaner noch über sein Satellitengerät die Botschaft versendet: „Alles gut in den Bergen.“ Dann riss die Verbindung ab. Als nach Stunden der Ungewissheit der Tracker wieder funktionierte, war klar: Andrews war umgekehrt. Das bedeutete aber nicht, dass er endgültig aufgibt.