E

s ist etwa ein Uhr mittags Ortszeit, als in Myanmar die Erde zu beben beginnt. Auf dem Flughafen in Mandalay kauern sich Menschen auf den Boden, draußen unter freiem Himmel auf dem Flugfeld, so ist es auf einem Video zu sehen, das jemand vermutlich mit seinem Handy aufgenommen hat. Neben ihnen sieht man eine Passagiermaschine der nationalen Airline, ihre Tragflächen wackeln. Eine Sirene heult, viele Menschen schreien, wissen offenbar nicht, wohin. Ihre schwankenden Bewegungen lassen erahnen, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich keinen festen Boden mehr unter den Füßen hat..