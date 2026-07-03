30 Jahre Klonschaf „Dolly“

„Wir haben ihr ein Partyhütchen über den Kopf geklebt“

Museumskuratorin Sophie Goggins mit ihrem bekanntesten Ausstellungsobjekt.
Foto: National Museum of Scotland
Foto: National Museum of Scotland
Museumskuratorin Sophie Goggins mit ihrem bekanntesten Ausstellungsobjekt.
Museumskuratorin Sophie Goggins mit ihrem bekanntesten Ausstellungsobjekt.

Vor 30 Jahren wurde Dolly geboren, das Klonschaf, welches die ganze Welt bewegte. Ein Geburtstagsgespräch mit Sophie Goggins, der Frau, die im Museum über Dollys Überreste wacht.

Interview von Martin Zips
3. Juli 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Wenn man Tiere klonen kann, kann man dann auch Menschen duplizieren? Vor genau 30 Jahren wurde über genau diese Frage weltweit heftig diskutiert, denn im schottischen Dorf Roslin nahe Edinburgh war es Wissenschaftlern gelungen, aus einer Zelle eines erwachsenen Schafes ein identisches Schaf zu klonen: Dolly. Ihre tierischen Überreste sind heute, gut bewacht von Kuratorin Sophie Goggins, täglich von zehn bis 17 Uhr im „National Museum of Scotland“ in Edinburgh zu sehen.

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