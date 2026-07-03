Wenn man Tiere klonen kann, kann man dann auch Menschen duplizieren? Vor genau 30 Jahren wurde über genau diese Frage weltweit heftig diskutiert, denn im schottischen Dorf Roslin nahe Edinburgh war es Wissenschaftlern gelungen, aus einer Zelle eines erwachsenen Schafes ein identisches Schaf zu klonen: Dolly. Ihre tierischen Überreste sind heute, gut bewacht von Kuratorin Sophie Goggins, täglich von zehn bis 17 Uhr im „National Museum of Scotland“ in Edinburgh zu sehen.