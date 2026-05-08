„Bitte, schlag mich nicht!“ Dianas Stimme bricht, sie zittert am ganzen Leib. „Es tut mir leid, ich bin wertlos. Bitte tu mir nicht weh.“ Sie kauert auf dem Boden, trägt ein zerfetztes Kleid. Diana hat langes schwarzes Haar, blaue Augen – und Blutergüsse am ganzen Körper. Sie hasst ihr Leben. Sie hasst sich selbst. Sie wartet nur noch auf ihr „endgültiges Ende“. So hat es ihr Schöpfer festgelegt.