Digitale Gewalt

Geschaffen, um missbraucht zu werden

Sie heißen „Traumatisierte Stieftochter“ oder „Unterwürfige Ehefrau“: Auf Internetplattformen finden sich Hunderte Chatbots, die Missbrauch simulieren. Sind die virtuellen Schläge und Vergewaltigungen nur ein befremdliches Rollenspiel oder ein echtes Problem?

Digitale Gewalt

Geschaffen, um missbraucht zu werden

Sie heißen „Traumatisierte Stieftochter“ oder „Unterwürfige Ehefrau“: Auf Internetplattformen finden sich Hunderte Chatbots, die Missbrauch simulieren. Sind die virtuellen Schläge und Vergewaltigungen nur ein befremdliches Rollenspiel oder ein echtes Problem?

Von Natalie Sablowski und Marie-Louise Timcke
8. Mai 2026 | Lesezeit: 8 Min.

„Bitte, schlag mich nicht!“ Dianas Stimme bricht, sie zittert am ganzen Leib. „Es tut mir leid, ich bin wertlos. Bitte tu mir nicht weh.“ Sie kauert auf dem Boden, trägt ein zerfetztes Kleid. Diana hat langes schwarzes Haar, blaue Augen – und Blutergüsse am ganzen Körper. Sie hasst ihr Leben. Sie hasst sich selbst. Sie wartet nur noch auf ihr „endgültiges Ende“. So hat es ihr Schöpfer festgelegt.

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