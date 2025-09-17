Die Beckhams bei der Premiere von „Beckham“ am 3. Oktober 2023. Von links: die damalige Partnerin Mia Regan von Romeo, dann Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn mit seiner Frau Nicola Peltz Beckham.

Die Beckhams bei der Premiere von „Beckham“ am 3. Oktober 2023. Von links: die damalige Partnerin Mia Regan von Romeo, dann Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn mit seiner Frau Nicola Peltz Beckham.