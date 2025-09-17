David Beckham
Streit im Paradies
Die kleine, harmlose Präposition „amid“ ist wahrscheinlich eines der am häufigsten verwendeten Wörter im englischen Boulevardjournalismus. Immer passiert gerade noch eine Hammernews „inmitten“ einer bereits laufenden Sensationsgeschichte. In den vergangenen Monaten war das vor allem das andauernde Familiendrama bei den Beckhams. Der älteste Sohn Brooklyn, der mittlerweile mit seiner Frau in den USA lebt, schwänzte das Angelwochenende mit Vater und Brüdern „amid family feud“. Er ließ sich inmitten der Streitigkeiten auch nicht bei der Geburtstagsfeier von Bruder Romeo blicken. Jetzt wurde mittendrin im ganzen Schlamassel der Starttermin für die Netflix-Doku über Victoria Beckham veröffentlicht: Am 9. Oktober folgt das Gegenstück zur erfolgreichen Vorlage ihres Ehemanns, der hier diesmal als Executive Producer fungiert. Bei den Beckhams ist nämlich alles eine Familienangelegenheit – und gerade deshalb sind die vermeintlich normalen Kabbeleien dann doch etwas brisanter.